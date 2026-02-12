FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Auto Trader Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Auto Trader Group-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,84 GBP. Bei einem Auto Trader Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 713,012 Auto Trader Group-Aktien. Die gehaltenen Auto Trader Group-Aktien wären am 11.02.2026 8 051,16 GBP wert, da der Schlussstand 4,70 GBP betrug. Mit einer Performance von -19,49 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Auto Trader Group belief sich jüngst auf 4,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at