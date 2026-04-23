Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

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Auto Trader Group-Investmentbeispiel 23.04.2026 10:03:25

FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Auto Trader Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 23.04.2025 wurde die Auto Trader Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Auto Trader Group-Papier bei 8,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,404 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,06 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Papiers am 22.04.2026 auf 5,08 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 36,94 Prozent eingebüßt.

Auto Trader Group wurde am Markt mit 4,20 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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