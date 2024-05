FTSE 100-Papier Aviva-Aktie: Über diese Dividende können sich Aviva-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Aviva-Anteilseigner über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Aviva am 02.05.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,33 GBP vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 6,45 Prozent angehoben. Aviva zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 895,00 Mio. GBP. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,92 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte die Aviva-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 4,68 GBP. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Aviva, demnach wird der Aviva-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Aviva-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2023 verzeichnet das Aviva-Papier eine Dividendenrendite von 7,68 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 7,00 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aviva-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Aviva via London 20,33 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 535,39 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Aviva- Dividendenprognose

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,36 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 7,68 Prozent sinken.

Kerndaten von Aviva

Aviva ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 12,540 Mrd. GBP. Das KGV von Aviva beläuft sich aktuell auf 11,54. 2023 setzte Aviva 34,097 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,38 GBP.

Redaktion finanzen.at