Aviva Aktie
WKN DE: A3DJ6W / ISIN: GB00BPQY8M80
|Dividenden-Strategie
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07.05.2026 07:02:44
FTSE 100-Papier Aviva-Aktie: Über diese Dividende können sich Aviva-Aktionäre freuen
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Aviva am 06.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0,39 GBP. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,33 Prozent. 1,25 Mrd. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde das Niveau der Aviva-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 32,84 Prozent nach oben angepasst.
Ausschüttungsrendite im Blick
Via London beendete die Aviva-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 6,23 GBP. Heute wird die Aviva-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Aviva-Papier auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Der Aviva-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 5,74 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 7,62 Prozent.
Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aviva-Kurs via London 53,92 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 879,38 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Aviva
Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,42 GBP voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6,69 Prozent steigen.
Grunddaten von Dividenden-Aktie Aviva
Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Aviva steht aktuell bei 18,417 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Aviva weist aktuell ein KGV von 25,48 auf. 2025 setzte Aviva 58,510 Mrd. GBP um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,27 GBP.
Redaktion finanzen.at
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