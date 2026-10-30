Babcock International Aktie
WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037
|Lohnende Babcock International-Investition?
|
30.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Babcock International von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Babcock International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Babcock International-Aktie bei 10,02 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 998,004 Babcock International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 10 244,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,27 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,45 Prozent angewachsen.
Der Babcock International-Wert an der Börse wurde auf 5,01 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Babcock International
|
30.10.26
|FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Babcock International von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in London: So steht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
26.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 klettert zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.10.26
|FTSE 100-Titel Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Babcock International von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Babcock International
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|12,05
|-1,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.