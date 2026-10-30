FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Babcock International von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Babcock International-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Babcock International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Babcock International-Aktie bei 10,02 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 998,004 Babcock International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.10.2026 10 244,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10,27 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,45 Prozent angewachsen.

Der Babcock International-Wert an der Börse wurde auf 5,01 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at