Babcock International Aktie

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WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037

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Babcock International-Performance 07.08.2026 10:03:56

FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Babcock International von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Babcock International-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Babcock International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Babcock International-Papier bei 9,77 GBP. Bei einem Babcock International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 023,541 Babcock International-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,90 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 180,14 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,80 Prozent gesteigert.

Babcock International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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