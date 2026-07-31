FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Babcock International-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Babcock International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Babcock International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Babcock International-Anteile 2,71 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hat, hat nun 368,355 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 145,84 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +314,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Babcock International belief sich zuletzt auf 5,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at