Babcock International Aktie

Babcock International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877431 / ISIN: GB0009697037

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Lohnendes Babcock International-Investment? 31.07.2026 10:03:59

FTSE 100-Papier Babcock International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Babcock International-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Babcock International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Babcock International-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Babcock International-Anteile 2,71 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Babcock International-Aktie investiert hat, hat nun 368,355 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 145,84 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +314,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Babcock International belief sich zuletzt auf 5,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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