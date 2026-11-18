BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|BAE Systems-Investition im Blick
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18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,94 GBP wert. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 684,920 BAE Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 18,61 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 347,94 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 213,48 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von BAE Systems belief sich zuletzt auf 55,88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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