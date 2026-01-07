BAE Systems Aktie

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

Hochrechnung 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BAE Systems-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,99 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das BAE Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 003,205 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,82 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 37 690,30 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 276,90 Prozent erhöht.

BAE Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,02 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BAE Systems plc

Analysen zu BAE Systems plc

18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
12.04.24 BAE Systems Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

BAE Systems plc 23,62 7,76% BAE Systems plc

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

