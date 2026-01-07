BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Hochrechnung
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,99 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das BAE Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2 003,205 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,82 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 37 690,30 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 276,90 Prozent erhöht.
BAE Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,02 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BAE Systems plc
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|12.04.24
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|18.10.24
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|BAE Systems plc
|23,62
|7,76%