BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|BAE Systems-Investment
|
04.02.2026 10:04:58
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BAE Systems-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BAE Systems-Anteile bei 4,75 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,032 BAE Systems-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 406,23 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 03.02.2026 auf 19,32 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 306,23 Prozent zugenommen.
Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 56,05 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
