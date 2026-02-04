BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

BAE Systems-Investment 04.02.2026 10:04:58

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAE Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BAE Systems-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BAE Systems-Anteile bei 4,75 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,032 BAE Systems-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 406,23 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 03.02.2026 auf 19,32 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 306,23 Prozent zugenommen.

Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 56,05 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BAE Systems plc

