BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Lukrative BAE Systems-Investition?
|
24.12.2025 10:03:46
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden BAE Systems-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,59 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAE Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 86,319 BAE Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 17,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 476,05 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 47,60 Prozent.
BAE Systems war somit zuletzt am Markt 50,14 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAE Systems plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.12.25