FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAE Systems-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAE Systems-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden BAE Systems-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,59 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAE Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 86,319 BAE Systems-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 17,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 476,05 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 47,60 Prozent.

BAE Systems war somit zuletzt am Markt 50,14 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at