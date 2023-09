FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes BAE Systems-Investment abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAE Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem BAE Systems-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4,35 GBP. Wer vor 10 Jahren 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hat, hat nun 2 298,322 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,03 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 23 040,68 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 130,41 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BAE Systems belief sich jüngst auf 30,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at