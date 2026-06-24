BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Rentabler BAE Systems-Einstieg?
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24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,32 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investierten, hätten nun 1 880,594 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 18,25 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 320,83 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 243,21 Prozent gesteigert.
Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 53,08 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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