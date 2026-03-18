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BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Langfristige Investition 18.03.2026 10:04:50

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen BAE Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das BAE Systems-Papier an diesem Tag bei 16,55 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,042 BAE Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.03.2026 gerechnet (23,31 GBP), wäre das Investment nun 140,85 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,85 Prozent erhöht.

Insgesamt war BAE Systems zuletzt 68,02 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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