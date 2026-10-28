BAE Systems Aktie

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WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Rentable BAE Systems-Investition? 28.10.2026 10:03:56

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAE Systems von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BAE Systems-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,83 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 531,208 BAE Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,37 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 820,72 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8,21 Prozent angewachsen.

Insgesamt war BAE Systems zuletzt 59,61 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
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