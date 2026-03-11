BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|BAE Systems-Anlage im Blick
|
11.03.2026 10:03:51
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden BAE Systems-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 014,099 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 45 297,08 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 10.03.2026 auf 22,49 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 352,97 Prozent.
Am Markt war BAE Systems jüngst 65,62 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAE Systems plc
|
15:58
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.03.26
|FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in London: FTSE 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)