FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAE Systems-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden BAE Systems-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 014,099 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 45 297,08 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 10.03.2026 auf 22,49 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 352,97 Prozent.

Am Markt war BAE Systems jüngst 65,62 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

