FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Die BAE Systems-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9,73 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,775 BAE Systems-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 186,02 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 24.03.2026 auf 21,27 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 118,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete BAE Systems eine Marktkapitalisierung von 61,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at