BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Hochrechnung 22.04.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BAE Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BAE Systems-Anteilen statt. Der Schlusskurs des BAE Systems-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das BAE Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 982,318 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.04.2026 21 070,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 21,45 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 110,71 Prozent.

Der Marktwert von BAE Systems betrug jüngst 65,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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