BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|BAE Systems-Anlage im Blick
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17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 17.06.2023 wurde das BAE Systems-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BAE Systems-Anteile 9,68 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,263 BAE Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BAE Systems-Papiers auf 18,61 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 921,21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 92,12 Prozent vermehrt.
BAE Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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