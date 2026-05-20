BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|BAE Systems-Investmentbeispiel
|
20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,146 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 19,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,98 GBP wert. Mit einer Performance von +92,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von BAE Systems betrug jüngst 55,18 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAE Systems plc
|
20.05.26
|FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.05.26
|FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.05.26
|FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich BAE Systems-Anleger freuen (finanzen.at)
|
08.05.26