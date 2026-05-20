BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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BAE Systems-Investmentbeispiel 20.05.2026 10:04:25

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in BAE Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAE Systems-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die BAE Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,146 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.05.2026 auf 19,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,98 GBP wert. Mit einer Performance von +92,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von BAE Systems betrug jüngst 55,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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