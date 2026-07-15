FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen BAE Systems-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden BAE Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen BAE Systems-Anteile letztlich bei 9,18 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 089,562 BAE Systems-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 189,58 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Papiers am 14.07.2026 auf 18,53 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 101,90 Prozent.

Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 54,17 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at