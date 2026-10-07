BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Langfristige Performance 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in BAE Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden BAE Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 9,81 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das BAE Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 019,784 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 916,99 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 06.10.2026 auf 18,55 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 89,17 Prozent.

Insgesamt war BAE Systems zuletzt 56,47 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.01.26 BAE Systems Hold Deutsche Bank AG
18.10.24 BAE Systems Hold Jefferies & Company Inc.
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