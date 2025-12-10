BAE Systems Aktie

BAE Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

Frühe Anlage 10.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren BAE Systems-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden BAE Systems-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,16 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 939,710 BAE Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.12.2025 gerechnet (17,27 GBP), wäre die Investition nun 33 489,09 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 234,89 Prozent.

Der Börsenwert von BAE Systems belief sich zuletzt auf 49,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

