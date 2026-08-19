BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Frühe Investition
|
19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BAE Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das BAE Systems-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die BAE Systems-Aktie an diesem Tag 5,68 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 176,182 BAE Systems-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 920,04 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 18.08.2026 auf 22,25 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 292,00 Prozent gesteigert.
Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 65,50 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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