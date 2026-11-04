BAE Systems Aktie

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WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946

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Lohnendes BAE Systems-Investment? 04.11.2026 10:03:34

FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in BAE Systems eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.11.2023 wurde die BAE Systems-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,82 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,242 BAE Systems-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 20,75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,77 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91,77 Prozent vermehrt.

Alle BAE Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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