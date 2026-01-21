FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BAE Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden BAE Systems-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,49 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAE Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 80,096 BAE Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 20,66 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 654,79 GBP wert. Damit wäre die Investition um 65,48 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von BAE Systems belief sich zuletzt auf 60,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at