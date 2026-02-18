BAE Systems Aktie
WKN: 866131 / ISIN: GB0002634946
|Frühe Investition
|
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAE Systems von vor einem Jahr verdient
Am 18.02.2025 wurde das BAE Systems-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen BAE Systems-Anteile an diesem Tag bei 13,37 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 748,223 BAE Systems-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 181,44 GBP, da sich der Wert einer BAE Systems-Aktie am 17.02.2026 auf 20,29 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,81 Prozent gesteigert.
BAE Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59,13 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|BAE Systems plc
|24,86
|2,43%
