Balfour Beatty Aktie
WKN: 855539 / ISIN: GB0000961622
|Langfristige Performance
|
11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Balfour Beatty von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Balfour Beatty-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Balfour Beatty-Aktie bei 3,16 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Balfour Beatty-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 31,666 Balfour Beatty-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 278,66 GBP, da sich der Wert eines Balfour Beatty-Anteils am 10.11.2026 auf 8,80 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 178,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Balfour Beatty bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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