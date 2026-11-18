Anleger, die vor Jahren in Balfour Beatty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Balfour Beatty-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Balfour Beatty-Anteile betrug an diesem Tag 2,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Balfour Beatty-Papier investiert hätte, befänden sich nun 410,117 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 602,88 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 260,29 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Balfour Beatty einen Börsenwert von 4,14 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at