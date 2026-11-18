Balfour Beatty Aktie
WKN: 855539 / ISIN: GB0000961622
|Frühe Anlage
|
18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Balfour Beatty-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Balfour Beatty-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Balfour Beatty-Anteile betrug an diesem Tag 2,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Balfour Beatty-Papier investiert hätte, befänden sich nun 410,117 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,79 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 602,88 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 260,29 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Balfour Beatty einen Börsenwert von 4,14 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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