Balfour Beatty Aktie
WKN: 855539 / ISIN: GB0000961622
|Lukratives Balfour Beatty-Investment?
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14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Balfour Beatty von vor 3 Jahren verdient
Am 14.10.2023 wurden Balfour Beatty-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,08 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 250,975 Balfour Beatty-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 8,49 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 600,78 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 176,01 Prozent.
Balfour Beatty markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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