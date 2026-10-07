Balfour Beatty Aktie

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WKN: 855539 / ISIN: GB0000961622

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Balfour Beatty-Investment im Blick 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Balfour Beatty von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Balfour Beatty-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Balfour Beatty-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Balfour Beatty-Aktie an diesem Tag bei 6,49 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 154,202 Balfour Beatty-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 387,82 GBP, da sich der Wert eines Balfour Beatty-Anteils am 06.10.2026 auf 9,00 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 38,78 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Balfour Beatty zuletzt 4,26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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