Balfour Beatty Aktie
WKN: 855539 / ISIN: GB0000961622
|Balfour Beatty-Investment im Blick
|
07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Papier Balfour Beatty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Balfour Beatty von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Balfour Beatty-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Balfour Beatty-Aktie an diesem Tag bei 6,49 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 154,202 Balfour Beatty-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 387,82 GBP, da sich der Wert eines Balfour Beatty-Anteils am 06.10.2026 auf 9,00 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 38,78 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Balfour Beatty zuletzt 4,26 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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