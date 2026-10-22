Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|Bank of Georgia Group-Anlage
|
22.10.2026 10:03:22
FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of Georgia Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Bank of Georgia Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Bank of Georgia Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,305 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Aktie auf 127,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,80 GBP wert. Damit wäre die Investition 65,80 Prozent mehr wert.
Bank of Georgia Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,29 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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