Investoren, die vor Jahren in Bank of Georgia Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Bank of Georgia Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Bank of Georgia Group-Anteile bei 34,85 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Bank of Georgia Group-Aktie investierten, hätten nun 286,944 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 33 084,65 GBP, da sich der Wert eines Bank of Georgia Group-Anteils am 25.11.2026 auf 115,30 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 230,85 Prozent gesteigert.

Am Markt war Bank of Georgia Group jüngst 5,16 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at