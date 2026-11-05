FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of Georgia Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bank of Georgia Group-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Bank of Georgia Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Bank of Georgia Group-Aktie an diesem Tag bei 15,50 GBP. Bei einem Bank of Georgia Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 645,348 Bank of Georgia Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 125,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80 991,20 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 709,91 Prozent zugenommen.

Der Bank of Georgia Group-Wert an der Börse wurde auf 5,20 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at