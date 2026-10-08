Bank of Georgia Group Aktie

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WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85

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Rentables Bank of Georgia Group-Investment? 08.10.2026 10:03:23

FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of Georgia Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bank of Georgia Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Bank of Georgia Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Bank of Georgia Group-Aktie an diesem Tag bei 16,16 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Bank of Georgia Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,875 Bank of Georgia Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Aktie auf 128,30 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 938,56 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 693,86 Prozent vermehrt.

Bank of Georgia Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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