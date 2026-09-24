FTSE 100-Papier Bank of Georgia Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of Georgia Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Bank of Georgia Group-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Bank of Georgia Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bank of Georgia Group-Anteile betrug an diesem Tag 76,25 GBP. Bei einem Bank of Georgia Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,148 Bank of Georgia Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 518,03 GBP, da sich der Wert eines Bank of Georgia Group-Papiers am 23.09.2026 auf 141,20 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 18 518,03 GBP entspricht einer Performance von +85,18 Prozent.

Bank of Georgia Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at