Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Performance unter der Lupe 27.05.2026 10:03:35

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Barclays-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Barclays-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,86 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, hätte er nun 537,057 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 435,82 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 26.05.2026 auf 4,54 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 143,58 Prozent gleich.

Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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