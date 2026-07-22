FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Barclays-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,52 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 65,876 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,22 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 344,14 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 244,14 Prozent.

Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at