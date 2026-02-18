Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Barclays-Investment im Blick
|
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 18.02.2023 wurde die Barclays-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,74 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 5 763,689 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 317,00 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 17.02.2026 auf 4,74 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 173,17 Prozent.
Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 63,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
