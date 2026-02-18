Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Barclays-Investment im Blick 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Barclays eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.02.2023 wurde die Barclays-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,74 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 5 763,689 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 27 317,00 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 17.02.2026 auf 4,74 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 173,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 63,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barclays plc

mehr Nachrichten