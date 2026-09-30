Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Rentable Barclays-Anlage?
|
30.09.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 30.09.2023 wurden Barclays-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Barclays-Aktie 1,59 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, hätte er nun 629,168 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 2 887,88 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,59 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 188,79 Prozent erhöht.
Barclays war somit zuletzt am Markt 61,72 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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