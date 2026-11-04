Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Hochrechnung
|
04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Barclays-Anteile bei 1,92 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 52,110 Barclays-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 4,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,63 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 218,63 GBP, was einer positiven Performance von 118,63 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Barclays betrug jüngst 56,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
09:28
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.11.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
03.11.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
Analysen zu Barclays plc
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Barclays Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|5,09
|-2,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.