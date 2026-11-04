Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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Hochrechnung 04.11.2026 10:03:34

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Barclays-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Barclays-Anteile bei 1,92 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 52,110 Barclays-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 4,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218,63 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 218,63 GBP, was einer positiven Performance von 118,63 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Barclays betrug jüngst 56,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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