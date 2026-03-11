FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Barclays-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Barclays-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Barclays-Aktie betrug an diesem Tag 2,84 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Barclays-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 526,715 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 734,61 GBP, da sich der Wert einer Barclays-Aktie am 10.03.2026 auf 4,18 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 47,35 Prozent vermehrt.

Barclays erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 57,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at