Heute vor 1 Jahr wurde das Barclays-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Barclays-Aktie betrug an diesem Tag 4,00 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 2 501,251 Barclays-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 4,17 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 427,71 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,28 Prozent angewachsen.

Am Markt war Barclays jüngst 56,92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at