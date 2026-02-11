FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,06 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 326,318 Barclays-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 548,05 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Papiers am 10.02.2026 auf 4,74 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 548,05 GBP, was einer positiven Performance von 54,81 Prozent entspricht.

Insgesamt war Barclays zuletzt 67,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at