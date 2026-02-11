Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Barclays-Investment? 11.02.2026 10:04:06

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Barclays-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Barclays-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,06 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 326,318 Barclays-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 548,05 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Papiers am 10.02.2026 auf 4,74 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 548,05 GBP, was einer positiven Performance von 54,81 Prozent entspricht.

Insgesamt war Barclays zuletzt 67,03 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barclays plc

mehr Nachrichten