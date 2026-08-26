FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Barclays-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 26.08.2025 wurde das Barclays-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Barclays-Papier bei 3,74 GBP. Wer vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Barclays-Aktie investiert hat, hat nun 2 675,227 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 275,82 GBP, da sich der Wert eines Barclays-Anteils am 25.08.2026 auf 4,96 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 32,76 Prozent.

Der Marktwert von Barclays betrug jüngst 66,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at