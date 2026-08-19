FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Barclays-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.08.2016 wurde die Barclays-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,60 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 623,636 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 5,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 140,63 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 214,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 69,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at