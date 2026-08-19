Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 19.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Barclays-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.08.2016 wurde die Barclays-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,60 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 623,636 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 5,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 140,63 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 214,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 69,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barclays plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Barclays plc

mehr Analysen
29.07.26 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Barclays Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 5,76 -3,49% Barclays plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen