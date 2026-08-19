Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Frühes Investment
|
19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.08.2016 wurde die Barclays-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,60 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Barclays-Aktie investierten, hätten nun 623,636 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Barclays-Papiers auf 5,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 140,63 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 214,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Barclays bezifferte sich zuletzt auf 69,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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