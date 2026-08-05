Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Rentabler Barclays-Einstieg?
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05.08.2026 10:03:52
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barclays-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Barclays-Papier bei 1,51 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Barclays-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 633,939 Barclays-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Barclays-Aktie auf 5,22 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 649,06 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 246,49 Prozent.
Zuletzt verbuchte Barclays einen Börsenwert von 69,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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