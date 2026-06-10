FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Barclays-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Barclays-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Barclays-Aktie letztlich bei 1,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,963 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 4,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 286,52 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 186,52 Prozent erhöht.

Barclays markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 61,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at