Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|Performance im Blick
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13.05.2026 10:04:04
FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Barclays-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Barclays-Aktie 1,54 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 497,726 Barclays-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.05.2026 auf 4,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 959,06 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 169,59 Prozent gleich.
Alle Barclays-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 58,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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