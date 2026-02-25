FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Barclays-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,65 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Barclays-Aktie investiert, befänden sich nun 60,783 Barclays-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 279,57 GBP, da sich der Wert einer Barclays-Aktie am 24.02.2026 auf 4,60 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 179,57 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Barclays belief sich zuletzt auf 63,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at